لميس جابر: الأزهر الشريف لعب دورًا وطنيًا فى الثورات عبر التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأضافت جابر فى حديثها ببرنامج "خمسينة شاى"، الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أنه بمجرد وصول الحملة الفرنسية فرضت الضرائب الباهظة على المواطنين، وأشارت إلى أن المواطنين قرورا الذهاب إلى القاضى واصطحابه للسارى عسكر لرفع الضرائب، إلا أن القاضى رفض عندما شاهد احتشاد الجماهير.

وذكرت أن نابليون تحفظ على مشايخ الأزهر الكبيرة، كما أن المشايخ بدأوا يحشدون الثوار وبدأ الهجوم على أحياء الفرنسيين، وأكدت أن نابليون قتل 13 عالمًا من علماء الأزهر، بعدها قرر بناء حصون وقلاع خوفًا من الشعب المصرى.

وتابعت جابر: "الفرنسيون تمكنوا من دخول جامع الأزهر ومكثوا فيه يومًا، وقاموا بتكسير القناديل وأمتعة المواطنين التى كانت بداخل الجامع، فضلًا عن تجريد المواطنين من ملابسهم ثم خرجوا إلى المنازل المجاورة للجامع للقبض على الثوار".