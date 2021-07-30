فيديو.. إنجازات هيئة الرعاية الصحية خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة بترأس الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع مع ممثلى اللجنة الدولية للهجرة iom Egypt، لبحث إمكانية إدراج المهاجرين تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابعت "رعاية نيوز" عرض إجمالى جلسات الغسيل الكلوى التى تم إجرائها بالمجان، بمحافظة الأقصر والتى بلغت 58 ألف جلسة غسيل كلوى بـ5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر خلال 6 أشهر، مع اتباع التدابير الوقائية وأساليب مكافحة العدوى ومراعاة الإجراءات الاحترازية بأقسام الغسيل الكلوى بمستشفيات "الأطفال التخصصى، حورس التخصصى، طيبة التخصصى، إيزيس، الكرنك الدولى".

فيما استعرضت النشرة التى بثتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على "فيسبوك"، نجاح أول 4 عمليات قلب مفتوح بمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والمريض لم يتحمل سوى 300 جنيه، وتكلفة العملية الواحدة فى القطاع الخاص 200 ألف جنيه.

فيما استكملت الهيئة إنجازاتها، بعرض إجمالى الخدمات الطبية التى تم تقديمها لـ11 ألف منتفع تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، من خلال 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظتى الأقصر وبورسعيد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسلمت هيئة الرعاية الصحية، الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى والأورام فى منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد من قبل المتطوعين من إدارة رضاء المنتفعين بالأقصر.

فيما تناولت النشرة، ختام فعاليات البرنامج التدريبى الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية لمديرى مراكز ووحدات طب الأسرة ومديرى محاور الجودة ومكافحة العدوى ورؤساء التمريض، من داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية على معايير التسجيل والاعتماد إصدار يوليو 2021، والذى استمر على مدار 5 أيام شملت شق نظرى وآخر ميدانى للوقوف على مدى تطابق المعايير بالمنشآت.

واستعرضت أيضًا، استحداث زى جديد ومميز لطواقم التمريض بالأقسام المختلفة داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، وفتح باب التقدم للراغبين للالتحاق بمدرستى تمريض المبرة والسلام بورسعيد، وذلك للعام الدراسى 2022-2021، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الجنسين.

واختتمت "رعاية نيوز" أنشطة الهيئة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، بإنارة بعض منشآت الرعاية الصحية بالأزرق ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لالتهاب الكبدى الوبائى، وتمت الإنارة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

جدير بالذكر أن "رعاية نيوز" نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن المصرى، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التى تهم المواطنين للانتفاع بها.

وكذلك دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، خصوصًا فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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