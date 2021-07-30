على نهج إصابة صلاح.. لعنة الكتف تطارد مهاجم مانشستر يونايتد

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كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان له منذ قليل أن مهاجم الفريق ماركوس راشفورد سيخضع لعملية جراحية قريبًا لعلاج إصابة الكتف.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وبعد التشاور بين ماركوس، المدير، والطاقم الطبي بالنادي والمتخصصين، سيخضع ماركوس لعملية جراحية وشيكة لعلاج إصابة كتفه، سيركز الآن على إعادة تأهيله من أجل العودة في أسرع وقت ممكن.

المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد

وكان أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أدلى بتصريحات قبل أيام، أفاد خلالها أنه سيتحدث مع راشفورد لحسم القرار النهائي بشأن جراحة الكتف.

وذكرت التقارير الصحفية مؤخرًا أن راشفورد يرغب في الخضوع لجراحة، لوضع حل نهائي لمشكلة مزمنة في الكتف، والتي أثرت بدورها على مستواه الموسم الماضي.

راشفورد مع منتخب إنجلترا

شارك راشفورد 23 عام من مقعد البدلاء في خمس مباريات للمنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وحصل ماركوس راشفورد على جائزة بات تيلمان للخدمة الاجتماعية لهذا العام، الذي تحدث عن اعتماده على الوجبات المدرسية المجانية عندما كان طفلاً ساعد في جمع ملايين الدولارات لمساعدة في إطعام الأطفال في إنجلترا

راشفورد في يورو 2020

وسدد راشفورد كرة اصطدمت بالقائم ليهدر فرصة التسجيل خلال ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي 3 / 2 في نهائي يورو 2020 يوم الأحد الماضي على ملعب "ويمبلي"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 .

وحظي راشفورد بدعم كبير في مواجهة الإساءات العنصرية التي واجهها عبر الإنترنت.

ويستهل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشاير، مشوره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي خمس مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، خلال الفترة التي يغيب فيها راشفورد.

وكان راشفورد، الصاعد من أكاديمية مانشستر يونايتد، قد كشف في يونيو الماضي أن مشكلة الكتف كانت من بين مشكلات جسدية شعر بأنها أثرت على مستواه خلال النصف الثاني من موسم 2020 / 2021 .