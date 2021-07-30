/642994/محمد-شريف-يعتذر-لأهالي-مركز-الصف-ويؤكد-إعتزازه-بالإنتماء-له

أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي على إعتزازه بالإنتماء لمركز الصف محافظ الجيزة وذلك بعض غضب أبناء المركز بسبب عدم ذكر مهاجم القلعة الحمراء لمسقط رأسة خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وكتب محمد شريف عبر الفيس بوك:

"بشكر أهلي ف مركز الصف الجيزه علي دعمهم ليا الفتره الي فاتت انا بكتب الكلام ده لاني وصلي بعض معلومات من أقاربي هناك انهم زعلانين مني لأسباب لم أكن اقصدها اطلاقا وسوء فهم لا اكتر سوء الفهم جاء بسبب ظهوري إعلاميًا وعند سؤالي انت من اي مكان اقول من مصر القديمة"

وتابع شريف: "والزعل جاء نتيجه اني بقول اني من مصر القديمه الحقيقه عند سؤالي بقول مصر القديمه لاني ولدت وتربيت فيها لم اقصد إطلاقًا ان أنفي الصف".

محمد شريف يعتذر لأهالي مركز الصف.. ويؤكد إعتزازه بالإنتماء له

وواصل شريف: "الصف بلد امي وأبي وعائلتي لم اقصد شيءٍ اقول اني من مصر القديمه لان سؤالي موجه أين ولدت ف ذكر مصر القديمه حسب سؤالي ف الاخر بعتذر جدا لجميع اهالي الصف أهلي وحبايبي وشكرًا علي دعمكم الفتره الي فاتت".

واختتم:"شكر خاص لعائله الشريف الفهمييين مركز الصف".