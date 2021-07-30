نجاح عملية صالح جمعة في وتر أكيليس

أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا، جراحة وتر أكيلس صباح اليوم، تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحرص معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، على زيارة صالح جمعة بعد إجراء الجراحة، للاطمئنان عليه، ومساندته ودعمه معنويًا، والشد من أزره بعد جراحة أكيلس.

وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.

صالح جمعة مع الأهلي

شارك مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.