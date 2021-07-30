نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين..التضامن تقرر زيادة ساعات العمل اليومية بـ"ديارنا مارينا"

/642993/نظرا-للإقبال-الكثيف-من-المواطنينالتضامن-تقرر-زيادة-ساعات-العمل-اليومية-بـديارنا-مارينا

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض"ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من ٦ مساء ويستمر حتي الرابعة فجرًا ، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مواعيد عمل معرض ديارنا بمارينا معرض ديارنا ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتي الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا . وتتضمن المعروضات المشاركة في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

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