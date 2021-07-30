انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور على الشاشات عرض الـ “weekend offers” حتي 1/8/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - آخر عروض كارفور على الشاشات الذكية، حتي 1 اغسطس 2021. ويطلق عليها عروض الـ ويك اند، والتي اعتاد عليه العديد من عملاء هايبر كارفور بصورة اسبوعية، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات الاخري، الشاملة كافة المنتجات والأجهزة الكهربائية. وعليه يتميز عرض الـ “weekend” لهذا الاسبوع بكونه يتضمن أحد أهم الأجهزة للبيوت العصرية، وهي الشاشات الذكية “smart”, حيث تصاحبها عروض أسعار وخصومات مميزة، الأمر الذي يساهم في مساعدة المقبلين على الزواج، من تخفيض أعباء تكاليف الزواج نوعاً ما.

مجلة عروض كارفور Weekend Offers

هنا كتالوج يحتوي على مختلف أنواع الشاشات التي يتضمنها العرض، وجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من مجلة عروض كارفور 2021, من آي فرع تابع للهايبر في مصر. كما ويوجد خدمة توصيل إلي المنازل، فقط عليك دخول رابط موقع كارفور مصر الرسمي، ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بذلك، أو الاتصال على؛ 16061.

عروض المنتجات الغذائية

طرح هايبر كارفور كذلك، عروضه الخاصة على مختلف المنتجات الغذائية الأساسية. والتي تساهم أيضاً في تقليل أعباء على الأسعار على عملاء الهايبر. وتصل قيمة التخفيض إلي 42%, على بعض تلك المنتجات، في عروض كارفور المنتجات الغذائية، والسارية كذلك حتي 1/8/2021, والتي تتمثل في؛