نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الشرطة 2021 وشروط الإلتحاق لطلاب الثانوية العامة والأزهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن يتم الإعلان من قبل وزير الداخلية المصري اللواء/ محمود توفيق على أنه سوف يتم فتح باب التقديم في الكلية الشرطة، وأنه سوف يتم قبول دفعة جديدة، ولقد تم تحديد بعض الشروط والقواعد قبل التقديم، فإن هذا زاد من نسبة البحث عن رابط تقديم كلية الشرطة 2021 وعن شروط التقديم وغيرها من المعلومات المختلفة.

رابط تقديم كلية الشرطة 2021

لقد تم الإعلان على أنه سوف يتم فتح باب التقديم ويتم التقديم بشكل إلكتروني، وهذا سوف يسهل أن يتم التقديم بفاعلية وفي خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط أكاديمية الشرطة .

. ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل طالب للإلتحاق.

بعدها سوف تظهر الإستمارة الإلكترونية أحرص على إدخال البيانات.

يجب أن تتأكد من البيانات التي سوف تقوم بإضافتها قبل طباعة التقرير.

لابد من الاحتفاظ بالتقرير حتى تكون في حاجة إليه.

شروط التسجيل في كلية الشرطة

يتم قبول الطلاب من الثانوية العامة والثانوية الأزهري، وذلك من خلال بعض الشروط التي تم تحديدها يجب أن تتوافر في المتقدم قبل الانضمام، ولابد أن تكون متوافرة بالنسبة إلى جميع الطلاب، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون الطالب الثانوية العامة أو الثانوي الأزهري.

بالنسبة إلى طلاب الثانوية يكون من العام الماضي والعام الجاري.

بالنسبة إلى الحد الأدنى للقبول فلا يجب أن يتم القبول أقل من 65%.

الطلاب المتخرجين من كلية التربية الرياضية أو من كلية الحقوق لابد أن يكون قد حاز على تقدير مقبول كحد أدنى.

يكون ذا جنسية مصرية وكذلك الأبوين مصريين.

يجب أن يكون الطالب ذا سمعة طيبة.

لا يكون تعرض إلى حكم في أي جريمة من الجرائم التي نص عليها في قانون العقوبات.

لا يجب أن يكون الطالب قد تعرض إلى الفصل من الحكومة.

بالنسبة إلى الطول لا يجب أن يكون أقل من 170 سم والوزن يكون متناسب مع الجسم.

بالنسبة إلى العمر مع بداية شهر أكتوبر لا يكون الطالب أكثر من 22 عام.

أن يتمكن من اجتياز اختبار اللياقة البدنية بنسبة لا تقل عن 50%.

مواعيد التقديم لكلية الشرطة عام 2021

بالنسبة إلى موعد التقديم بكلية الشرطة فإنها تخلف بناء على العديد مثل نوعية الشهادة التي يحصل عليها الطالب، على أن يكون بداية التقديم من 20 يوليو ويستمر إلى 12 أغسطس هذا بالنسبة إلى الطلاب خريجي الثانوية العامة والثانوي الأزهري 2020، وبالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في عام 2021 فإن بداية التقديم سوف تكون من يوم 12 أغسطس ويستمر إلى يوم 6 سبتمبر.

ختامًا لقد عرضنا لكم رابط تقديم كلية الشرطة 2021 ، هذا بجانب عرض أهم الشروط التي يتم تحديدها حتى يتمكن الطلاب من التقديم، وأهم المعلومات حول التقديم.