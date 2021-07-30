نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء حجز شقق “سكن لكل المصريين 2” بتمويل عقاري % لمدة 30 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق التأمين الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد بدء الحجز فى وحدات “سكن لكل المصريين 2” للوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنخفضى ومتوسطى الدخل وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 وذلك للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الصندوق بأن آخر موعد لحجز الوحدات السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 2” سيكون يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، كما أن الحجز سيكون من خلال موقع البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأن هذه مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد قدرة 3% لمدة 30 عام والتى بدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2021.

اعلانات الشقق السكنية فى مشروع “سكن لكل المصريين 2”

يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوي عبارة عن غرفتين وصاله، وكذلك وحدات عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحات تتراوح ما بين 75 متر إلى 90 متر وأسعار تتراوح ما بين 164 ألف جنيه إلى 310 ألف جنيه.

فى هذا الإعلان يتم سداد مقدم الشقة والذى يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة 30 عام بسعر عائد 3% سنوياً بفائدة متناقصة.

كما يتضمن الإعلان الثاني لمتوسطي الدخل فقط لشراء وحدات سكنية كاملة التشطيب عبارة عن 3 غرف وصالة سيتم تسليمها خلال 3 سنوات وتتراوح مساحاتها ما بين 100 متر إلى 120 متر ويتراوح سعر الوحدة ما بين 471 ألف جنيه إلى 950 ألف جنيه.

ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية اعتباراً من أول يناير عام 2022 وتبلغ قيمة الدفعة 25% من سعر الوحدة ويتم سداد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة 30 عام بسعر عائد متناقص 3% سنوياً.

وكشف صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن الحد الأقصى لمحدودي الدخل سيكون 4500 جنيه شهرياً للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، وبشرط أن لا يقل الحد الأدني للدخل الشهري لمحدودى الدخل عن 1200 جنيه شهرياً، أما المواطنين متوسطي الدخل فسيكون الحد الأقصى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة على أن لا يقل الحد الأدني الشهري لمتوسط الدخل عن 2500 جنيه شهرياً.