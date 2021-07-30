وسائل إعلام برازيلية تتغزل في منتخب مصر: التغلب على «الشناوي» الطريق لنصف نهائي الأولمبياد

تغزلت وسائل الإعلام البرازيلية، في منتخب الفراعنة، بعد تأهله الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم رجال، في أولمبياد طوكيو.

وأفردت صحيفة «UOL» تقريرا مطولا عن الدور الكبير لحارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي.

ويدخل منتخب مصر الأولمبي مهمة صعبة، غدا السبت، عندما يواجه نظيره البرازيلى فى الثانية عشرة ظهرًا باستاد سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية، حيث يلتقى الفائز مع نظيره الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك والمحدد له في الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

وقالت الصحيفة البرازيلية للوصول إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو للمرة الرابعة على التوالي، يتعين على المنتخب البرازيلي التغلب على محمد الشناوي حارس المرمى.

أضافت الصحيفة أن محمد الشناوي يُعامل كبطل في إفريقيا والذي أرعب بالفعل المشجعين البرازيليين هذا العام حين تألق ضد بالميراس في مونديال الأندية، حين قاد النادي الأهلي للفوز ببرونزية كأس العالم.

ويدرك المنتخب البرازيلي جيدا أن مواجهة نظيره المصري دائما ما تسبب المتاعب، وهو ما يزيد تركيزه قبل وأثناء المباراة أملا في حسم الصعود إلى نصف النهائي.