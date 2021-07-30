الطاقة الذرية المصرية تتقدم 18 مركزا فى تصنيف سيماجو للمؤسسات البحثية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج على، إن الهيئة تقدمت ثمانية عشر مركزا فى تصنيف "سيماجو" العالمى لعام 2021، والذى يعد من أهم التصنيفات العالمية للجامعات والمؤسسات البحثية، متفوقة بذلك على كثير من المؤسسات البحثية العالمية فى هذا التصنيف الدولى، والذى شمل فقط تسع مؤسسات بحثية من داخل مصر.





وذكرت هيئة الطاقة الذرية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس هيئة الطاقة الذرية، مع الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور ولاء شتا، وتم استعراض عدد من المشروعات البحثية الواعدة التى قام بها شباب الباحثين بالهيئة، وبحث سبل دعم التعاون المشترك وزيادة عدد المشروعات البحثية الممولة من تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. من جهته، أوضح شتا أن مصر تهدف إلى استغلال الطاقة النووية فى المجالات السلمية وخدمة المواطنين من خلال البحث العلمى، مؤكداً أهمية تشجيع الباحثين ودعم الأفكار الابتكارية فى هذا المجال، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، فى مجالات مثل صحة الإنسان والغذاء والتغذية ومكافحة تغير المناخ.

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