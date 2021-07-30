غدا.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من مدريد

جدة - نرمين السيد - واتفقت الشركة الوطنية مصر للطيران، مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة تبدأ من غدًا السبت، ثم رحلتين يوم السبت من كل أسبوع اعتبارًا من 7 أغسطس.

ويأتى ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الطيران المدنى، لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، لا سيما أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة، خصوصًا وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من أوائل المطارات التى طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا، الأمر الذى أسفر عن حصول 11 مطارًا على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، وهم "الأقصر، القاهرة الدولى، الغردقة، شرم الشيخ، طابا، مرسى مطروح، مرسى علم، سوهاج، أسيوط، أسوان وبرج العرب".

جاء ذلك فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، وجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم.