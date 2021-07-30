شيخ الأزهر يهنئ الملك محمد السادس بذكرى اليوم الوطنى للمغرب

جدة - نرمين السيد - بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببرقية تهنئة إلى العاهل المغربى محمد السادس، والشعب المغربى الشقيق، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى للمغرب.





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