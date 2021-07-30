عاجل.. السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار نجع حمادى بحاجز خرسانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادى / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادى.





وأشارت الهيئة فى بيان لها اليوم، إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة، ولم ينتج عنها أى إصابات، مبينا أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفورى، لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

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