جدة - نرمين السيد - وأضافت، فى حديثها ببرنامج "خمسينة شاى" الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن الجامع شهد العديد من الإصلاحات مع تعاقب الحكام على مصر، حيث تمتع الجامع الأزهر فى عهد المماليك بالعديد من الترميمات والتوسيعات والإضافات التى تمت داخله.
وأشارت إلى أن العصر الذهبى للجامع الأزهر كان "العصر المملوكى"، حيث إن قنصوة الغورى أسس المأذنة، وقام الأمير "عبدالرحمن كتخدا"، بأعمال إصلاح وتجديد، فزاد فى سعة الجامع وأنشأ منبراً، كما أنشأ بابا كبيرًا، وزاوية العمدان، وباب مخصوص، ورواق عبارة عن المساحة بين الأعمدة يجلس فيها الفقيه على العمود وأصبحت مكانا للرسائل وقت المذاكرة، كما بنى قبة ودفن تحتها موجودة حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصلاحات متعددة وتوسيعات.. لميس جابر تحكى قصة تأسيس الجامع الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.