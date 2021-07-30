إصلاحات متعددة وتوسيعات.. لميس جابر تحكى قصة تأسيس الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأضافت، فى حديثها ببرنامج "خمسينة شاى" الذى يذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن الجامع شهد العديد من الإصلاحات مع تعاقب الحكام على مصر، حيث تمتع الجامع الأزهر فى عهد المماليك بالعديد من الترميمات والتوسيعات والإضافات التى تمت داخله.

وأشارت إلى أن العصر الذهبى للجامع الأزهر كان "العصر المملوكى"، حيث إن قنصوة الغورى أسس المأذنة، وقام الأمير "عبدالرحمن كتخدا"، بأعمال إصلاح وتجديد، فزاد فى سعة الجامع وأنشأ منبراً، كما أنشأ بابا كبيرًا، وزاوية العمدان، وباب مخصوص، ورواق عبارة عن المساحة بين الأعمدة يجلس فيها الفقيه على العمود وأصبحت مكانا للرسائل وقت المذاكرة، كما بنى قبة ودفن تحتها موجودة حتى الآن.