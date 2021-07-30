/642990/الصحافة-البرازيلية-تهديد-السامبا-حارس-مصر-أوقف-بالميراس-ورفض-إستلام-جائزة-الأفضل

يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي، ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، غداً السبت في الساعة الثانية عشر مساء، وقبل انطلاق المباراة تلقى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي، والنادي الأهلي إشادة من الصحف البرازيلية.

ويستعرض دوت الخليج تقرير الصحافة البرازيلية عن محمد الشناوي.

ذكرى صحيفة"UOL" البرازيلية في تقرير لها عن المباراة، شددت على أهمية حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وعنونت: "تهديد للبرازيل، حارس مرمى مصر أوقف بالميراس ورفض استلام جائزة الأفضل".

وأفادت الصحيفة في تقريرها: "للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية للمرة الرابعة على التوالي، سيتعين على الفريق التغلب على حارس المرمى الذي يُعامل كبطل في إفريقيا والذي أرعب بالفعل المشجعين البرازيليين هذا العام (حين تألق أمام بالميراس في مونديال الأندية)".

وأضافت: "محمد الشناوي، البالغ من العمر 32 عامًا، من أوائل اللاعبين فوق السن المستدعين للمنتخب المصري، ومن أكثر اللاعبين المخضرمين في الفريق الذي سيواجه رجال أندريه جاردين غدًا".

اكثر لاعب متوج بالألقاب

وواصلت: "المخضرم الشناوي هو حارس مرمى الأهلي، الفائز الأكبر في تاريخ الكرة الأفريقية، بحصوله على ما لا يقل عن عشرة ألقاب قارية في الأربعين عامًا الماضية، ولديه ذكريات رائعة عن آخر مرة واجه فيها المهاجمين البرازيليين".

وأكملت: "قبل خمسة أشهر، كان القدوة المصري حاسمًا لناديه في الفوز على بالميراس وإنهاء الأهلي لكأس العالم للأندية في المركز الثالث، في النزاع على مكان على منصة التتويج، حافظ على نظافة شباكه في الوقت الأصلي وفي الوقت الإضافي، بالإضافة إلى ذلك، تصدى روني وفيليبي ميلو في ركلات الترجيح".

ثاني بطولة عالمية لمحمد الشناوي

واستمرت في الإشادة: "كانت البطولة ثاني بطولة عالمية للشناوي، في عام 2018، دافع عن المرمى المصري في مونديال روسيا وقدّم المعجزات على أرض الملعب وأظهر شخصيته".

وتتابع التقرير: "واختير حارس المرمى أفضل لاعب في المباراة التي خسرها المنتخب الأفريقي بنتيجة 1-0 أمام أوروجواي، ولا يزال في دور المجموعات، ومع ذلك، رفض قبول جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من إحدى شركات الخمور، وامتنع الشناوي المسلم عن ذلك لأنه سيقام أمام لوحة إعلانية للمشروبات الكحولية، وبعد الحادث، غيّرت FIFA والعلامة التجارية بروتوكول الجائزة لاحترام التعاليم الدينية لجميع الرياضيين".

وأكملت: "بالمناسبة، كانت كأس العالم في روسيا نقطة تحول بالنسبة للشناوي وحافظ على المشاركة أساسيًا، وفي عام 2019، شارك في كأس الأمم الأفريقية ويحلم الآن بميدالية أولمبية، والتي تنطوي بالضرورة على إخراج البرازيل من الطريق".

البرازيل في أولمبياد طوكيو

وأتمت: "المنتخب البرازيلي لم يهزم في أولمبياد طوكيو، مع انتصارين (4-2 على ألمانيا و 3-1 على السعودية) وتعادل (0-0 مع كوت ديفوار)، انهت المجموعة الرابعة في المركز الثاني، كما احتلت مصر المركز الثاني في مجموعتها، الفرق هو أنهم قد هزموا بالفعل مرة واحدة (1-0 من الأرجنتين)، وتعادلوا أمام إسبانيا، وفازوا أمام أستراليا".