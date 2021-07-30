صور- مدينة عالمية على أرض مصرية.. «العلمين الجديدة» درة تاج البحر المتوسط



جدة - نرمين السيد - وتشهد منطقة الساحل الشمالى تطورا غير مسبوق بظهور مدينة العلمين الجديدة للنور، أحدث مدن الجيل الرابع، والتى ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا، وبفضل ذلك تحولت من حقل ألغام لمدينة ساحرة.

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