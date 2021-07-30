صور.. انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى المحافظات

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الجمعة، 4 سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف، إلى محافظات: "القاهرة - الدقهلية – بنى سويف – المنوفية"، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه (136) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، وفقا لبيان صحفى، أمورا، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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