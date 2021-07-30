غدا.. الأوقاف توزع 18 طن لحوم أضاحى فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن التوزيع فى المحافظات التالية: "الشرقية – الإسكندرية – الغربية - الفيوم - بورسعيد"، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الشرقية – الإسكندرية– الغربية- الفيوم) و(2) طن لمحافظة بورسعيد، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.

وأضافت الوزيرة، أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه (154) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.