محافظ بنى سويف: تخصيص 3 مراكز لمنح الشهادات الموثقة اللازمة للسفر للخارج

ووجه محافظ بنى سويف بتوفير كل التسهيلات اللازمة وإعلام المواطنين الذين حصلوا على الجرعات المقررة من لقاح كورونا بالإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة التطعيم الموثقة.
جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لاستعراض التقرير اليومى لسير المنظومة الصحية وجهود القطاع فى الملفات الحيوية، والتى فى مقدمتها التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، والموقف الحالى من الحصول على اللقاح ، وغيرها من الموضوعات الهامة.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن المديرية خصصت 3 مراكز على مستوى المحافظة والتى تمنح شهادة موثقة "QR code"، وهى "مركز طبى الغمراوى بمدينة بنى سويف، المركز الطبى فى ببا، المركز الطبى بالفشن"، مؤكدا أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح، وبالنسبة للأوراق المطلوبة، على المواطن أن يتقدم فقط بجواز سفره لأحد المراكز الطبية المخصصة، التى تعمل من الــ 9 صباحا حتى الــ 9 مساء، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل رسوم قيمتها 100 جنيه من المواطن مصرى الجنسية، وما يعادل 10 دولارات من المواطن الأجنبى.
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