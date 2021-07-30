المستشفيات الجامعية تطلق مبادرة قدم صحيح لتوفير العلاج بالمجان لمرضى السكرى

جدة - نرمين السيد - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إطلاق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى فى 14 مستشفى جامعى بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.





وتهدف مبادرة "قدم صحيح" إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى "القدم السكرى" غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى. وفى هذا الإطار، وقع د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع السيد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، بحضور د. محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشارى لمؤسسة "صناع الخير للتنمية". يذكر أنه يوجد فى مصر نحو 9 مليون مواطن مصاب بمرض السكر، ومعرض منهم حوالى 10% لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكرى، ولأن العلاج العالمى الذى اكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكرى مكلف للغاية ويمثل عبئا شديدا على مرضى القدم السكرى غير القادرين، فإن المبادرة ستعمل على توفير هذا العلاج بالمجان لغير القادرين.

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