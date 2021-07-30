صور.. محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر خط مياه بطريق المريوطية

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الاعمال بالتوازى مع اصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التى تأثرت بضعف فى الصغوطات نتيجه لذلك، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 11 سيارة لشفط المياه الناتجه عن الكسر، كما تم إجراء تحويله مرورية امام شارع العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.



كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشىء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.



ولفت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرت عددا من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أى إحتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأى منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125، وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام "114، 35869371، 35869193، 35863004، 35855722" لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة.



رافق محافظ الجيزة خلال متابعته لأعمال الاصلاح مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة العامة لمرور الجيزة ورؤساء هيئة النظافة وجهاز التفتيش وحى الطالبية والهرم.