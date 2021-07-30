/642989/my-we-خدمة-عملاء-المصرية-للاتصالات-الخط-الأرضي

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دوت الخليج خدمة عملاء المصرية للاتصالات الخط الأرضي فروع my we خدمة العملاء 111 الموقع الإلكتروني www.te.eg الأوراق المطلوبة خدمات الخطوط الارضية my we مستند تحقيق الشخصية ( سارى ) وصورة منه موضح بها نفس عنوان التركيب. عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار.

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