/642986/بسبب-أزمتها-الصحية-مي-عمر-تؤجل-تصوير-مشاهدها-في-تحت-تهديد-السلاح

كشفت الفنانة المصرية مي عمر مؤخرًا، عن معاناتها خلال الفترة الماضية بسبب إصابتها بمرض مفاجئ، لم تفصح عن تفاصيله ولا تفاصيل العدوى به، مؤكدة أنها كانت تشعر بإعياء شديد.

دوت الخليج يكشف أسباب تأجيل الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في فيلم «تحت تهديد السلاح» واعتذارها عن فيلم «200 جنيه»

مي عمر تعتذر عن فيلم 200 جنيه

وكان من المقرر أن تشارك عمر في فيلم «200 جنيه»، ولكن نظرًا لحالتها الصحية اعتذرت عنه، كما أنها أجلت تصوير مشاهدها بفيلم «تحت تهديد السلاح».

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين و يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

فيلم تحت تهديد السلاح بطولة مي عمر

بينما يشارك في فيلم «تحت تهديد السلاح» حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي.

مي عمر تتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عُرض في موسم رمضان 2021 الماضي من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي.