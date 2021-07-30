/642985/معلق-مباراة-مصر-والبرازيل-في-أولمبياد-طوكيو2020

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم مواجهة هامة أمام البرازيل في ثمن نهائي أولمبياد طوكيو، بعد أن حقق الفراعنة الصعود على حساب الأرجنتين ، فيما تصدرت البرازيل مجموعاتها، وفي هذا الإطار يكشف دوت الخليج معلق مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو2020.

معلق مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو2020

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد السبت ضمن منافسات ثمن نهائي أولمبياد طوكيو2020، ومن المقرر أن يكةن المعلق التونسي روؤف خليف هو معلق مباراة الفراعنة والسامبا.

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

مواجهات مصر والبرازيل

الجدير بالذكر ام المنتخب المصري لكرة القدم حقق الفوز على البرازيل بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات البطولة المصرية التي أقيمت في مطلع العام الحالي، وتقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى).