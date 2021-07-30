/642983/بحضور-عدد-من-السفراء-النائبة-عايدة-نصيف-تشارك-في-احتفالية-البيرو-بمناسبة-المئوية-الثانية-لاستقلالها

شاركت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، في الاحتفال الذى أقامته سفارة جمهورية البيرو بالقاهرة، مساء أمس الخميس.

مئوية البيرو

حيث كانت سفارة بيرو بالقاهرة تواصلت مع الكنيسة الارثوذكسية للسماح بإقامة الصلاة المسكونية والاحتفال بالمئوية الثانية لاستقلال جمهورية البيرو في كنيسه العذراء مريم بالمعادي، والتي تعد إحدي نقاط مسار العائلة المقدسة ، وذلك بمشاركة عدد من السفراء اللاتين المعتمدين بالقاهرة .

وأقيمت الصلاة والاحتفال علي ضفاف نيل المعادي مباشرة في الهواء الطلق نظراً للاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كما حضر اللقاء نائب وزير الخارجية، وأيضا الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس،

وبعض من قيادات الطوائف المختلفة، والقمص بيشوى حلمى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر.

وفي إطار احتفالات البيرو بالمئوية الثانية لاستقلالها، حصل السفير د. هاني سليم، سفير مصر في ليما، على درع "سفير المئوية الثانية لاستقلال البيرو" و "دبلومة الشرف” المُقدميّن من المجلة الدبلوماسية البيروفية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمناء الصادر في هذا الشأن، وذلك تقديراً لجهود السفير المصري الدبلوماسية المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد التعاون مع المؤسسات الثقافية والمجتمع البيروفي.

وقد حصل السفير على التكريم في الحفل الذي أقامته المجلة، والذي حضره عدد من السفراء والقيادات البرلمانية والأكاديمية والثقافية ورجال الأعمال والشخصيات العامة البيروفية.