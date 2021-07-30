انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات وشروط حجز شقق سكنية بالطرح الجديد للوحدات السكنية لمبادرة التمويل العقاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الحجز بالطرح الجديد المنتظر لشقق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وفي هذا التقرير نقدم لكم من خلال مصر فايف أهم بنود كراسات الشروط وطريقة الحجز للشقق السكنية خطوة بخطوة. الشروط الفنية للوحدات السكنية المبادرة التمويل العقاري الجديدة – مدة تقسيط 30 سنة وسعر الفائدة 3%. – الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 1,400,000 جنيه. – الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لفئة محدود الدخل هو 310,000 جنيه. – يتم دفع مصاريف إدارية 0.5% لوحدات محدود الدخل، و 1% لشقق متوسط الدخل. – يتم دفع 10% كحد أقصى من سعر الشقة وديعة صيانة. – في حالة التأخر عن سداد القسط يضاف فائدة بقيمة 2%. الحد الأقصى للدخل – بالنسبة لشقق متوسط الدخل: المتزوج لا يزيد دخلة عن 14000 جنيه. والأعزب لا يزيد دخلة عن 10000 جنيه. – بالنسبة لوحدات محدود الدخل: الأسرة لا يزيد دخلها عن 6000 جنيه، والأعزب لا يزيد دخله عن 4500 جنيه. شروط التي يجب توافرها في المستفيد – يشترط ألا يقل السن عن 20 سنة، ويمكن التقديم لأصحاب المعاشات لعُمر يصل إلى 75 سنة. – عدم التقدم لأكثر من شقه سكنية. – مصري الجنسية. – عدم تخصيص شقه سكنية في مبادرات التمويل العقاري السابقة. الشروط التي يجب توافرها في الشقة السكنية – الوحدة السكنية مسجلة شهر عقاري أو قابلة للتسجيل. – الشقة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية. – أن تكون الشقة كاملة التشطيب. – أن يكون للعقار رخصة بناء. الأوراق المطلوبة لحجز وحدة في مبادرة التمويل العقاري – وثيقة الزواج، قيد عائلي للمتزوجين. – وثيقة الطلاق للمطلقة. – صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية (شباب أو بنات). – صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين. – شهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة (أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة). – بيان معاش لأصحاب المعاشات. – شهادة الوفاة للأرملة. – بيان نفقة للمطلقات.

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