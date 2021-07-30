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عمر شويل - جدة استخراج الشهادة النهائية للجيش بعد مدة الاحتياط، تتم من خلال بعض الإجراءات التي يقوم بها من أدى الخدمة العسكرية لمدة معينة، حيث تختلف مدة التجنيد من شخص لشخص آخر حسب عمره والمؤهل الدراسي.

استخراج الشهادة النهائية للجيش بعد مدة الاحتياط

الجدير بالذكر أن التجنيد أو الخدمة العسكرية ليس خيار يمكن قبوله أو رفضه بل هي خدمة عامة يقوم بها الشباب تجاه وطنهم وذلك حتى يتعلم بعض فنون القتال التي تساعده على جعل شخصيته قوية.

ما هي القوانين الخاصة بالحصول على شهادة الجيش النهائية بعد الاحتياط

استخراج الشهادة النهائية للجيش بعد مدة الاحتياط، لابد من اتباع بعض الإجراءات المحددة لاستخراج شهادة تفيد بأن حاملها قد أنهى فترة الخدمة الخاصة به، لذلك دعونا نتعرف على تلك الإجراءات بالتفصيل فيما يلي:

يجب أن يقوم الشخص الذي يريد استخراج الشهادة بتقديم الطلب بنفسه، أو يمكن أن ينوب عنه أحد أقاربه من الدرجة الأولى وذك بعد عمل توكيل له بذلك في الشهر العقاري.

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب سارية.

كما يجب أن يقدم مع الطلب ما يفيد إنهاء الخدمة العسكرية بالفعل.

في حالة ضياع الشهادة العسكرية يجب تحرير محضر وإثباته عند تقديم الطلب.

لابد من تقديم نموذج 53 تعبئة قبل تقديم الطلب بأيام قليلة لا تتعدى أسبوع.

انتهاء فترة الاحتياط وتقديم الأوراق الرسمية السابق ذكرها، يمكن الشخص من استخراج الشهادة النهائية.

ما هي الإجراءات المتبعة لاستخراج الشهادة النهائية بعد الاحتياط

بعد تحضير الأوراق السابق التنويه عنها وإنهاء فترة الاحتياط بالفعل يجب اتباع الخطوات التالية لتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واستخراج شهادة الجيش النهائية بعد الاحتياط، كما سنوضح فيما يلي: