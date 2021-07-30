تصادم قطار ركاب في الصدادات الخرسانية بمحطة نجع حمادي ووقوع إصابات

تصادم منذ قليل قطار رقم 735 ركاب بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة سكة الحديد في نجع حمادي، ما إلى وقوع بعض الإصابات بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار. وأكدت السلطات أن القطار المذكور كان يقطره الجرار رقم 3980 وأن حركة قطارات خط الصعيد تعطلت بفعل الحادث.

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