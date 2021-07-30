«قومى المرأة» يجدد تعهده بمواصلة مكافحة الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - جدد المجلس القومى للمرأة تعهده بمواصلة جهوده الحثيثة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التى تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومن أكثر القضايا المؤرقة التى تعانى منها النساء والفتيات حول العالم إذ يمثلن نسبة كبيرة من ضحاياها.





وأشار المجلس فى بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر الذى يوافق 30 يوليو من كل عام، الى أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر.

واوضح ان مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنبا إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الاعلامية والتوعوية.

وشدد على أن اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد فرصة مهمة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم.