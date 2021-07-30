جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن إنشاء مشروع الموقف الحضارى بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعى من أفضل المشروعات الخدمية للمحافظة، ويحقق العديد من الخدمات المجتمعية والتنموية لأبناء محافظة الدقهلية، ويأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على المساعدة المستمرة فى تطوير جميع مناحى الحياة، وتماشيًا مع نهج الدولة المصرية فى الارتقاء بحياة المواطن المصرى والحرص على كرامته المعيشية.





جاء ذلك خلال حضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية اليوم الجمعة بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، لإنشاء مشروع الموقف الحضارى بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعى بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية، لتسهيل وتيسير حياة المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة لهم. ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن محافظة الدقهلية تسعد دائما بزيارة وزير الأوقاف، وأن ما تقوم به وزارة الأوقاف بقيادته من خدمات للمجتمع فى شتى المجالات عمل غير مسبوق. يأتى إنشاء هذا الموقف على مساحة 42 ألف متر نصفها مخصص موقفا للسيارات وتديره المحافظة بمعرفتها مقابل حق انتفاع لهيئة الأوقاف والنصف الثانى للخدمات ويدار بمعرفة هيئة الأوقاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية لإنشاء موقف حضارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.