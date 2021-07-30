إقبال كثيف.. وزيرة التضامن تمد ساعات العمل فى ديارنا مارينا

جدة - نرمين السيد - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض"ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من 6 مساء ويستمر حتى الرابعة فجرًا.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك جاء نظرًا للإقبال الكثيف الذى يشهده المعرض منذ انطلاقه فى الخامس والعشرين من يوليو الجارى. ويشارك فى المعرض الذى تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من أغسطس المقبل، 250 عارضًا يساندهم حوالى أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا. وتتضمن المعروضات المشاركة فى معرض "ديارنا" مارينا، المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

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