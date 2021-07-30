موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى التعرف على نتيجة الثانوية العامة، وذلك مع بداية انتهاء العام الدراسي، أمس الأربعاء، حيث ختم طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات.

دوت الخليج

موعد ظهور نتيجة الثانويةي العامة

وكاننت مؤسسة أمهات مصر، قد قالت فى بيان صحفي أمس أن نهاية امتحانات الشعبة الأدبية كانت بالزغاريد من جانب الطلاب الذين أكدوا أن الامتحانات جاءت فى مجملة فى مستوى الطالب المتميز.

لمعرفة كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجة لثانوية العامة، وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أعلن فى وقت لاحق عن خطة الامتحانات مشيرًا إلى أنه كان عدد من الاجراءات الاحترازية التى كانت تُطبق بشكل صارم تجنبًا لإصابة أحد من الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

كما تم تزيد العديد من المدارس بأدوات تفتيش ومراقبة قوية لعدم انتشار الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن وزير التربية والتعليم قد حدد عدد من الضوابط والتحذيرات شديدة اللهجة تجاه الطلاب الذين يعملون على توزيع الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ووتس آب.

وأعلن وزير التربية والتعليم فى وقت لاحق أن الامتحانات هذا العام سارت بشكل جيد، إلا أنه هناك عدد من الطلاب حاولوا تسريب بعض المواد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما رصدته الوزارة وغرفة العمليات خلال أيام الامتحانات وتم تعقب الذين قاموا بالتسريب لمجابهة تلك المحاولات التى من شأنها الخروج عن السياق الأدبي العلمي فى الامتحانات.

امتحانات العام الدراسي 2021، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة كيفية الحصول على النتيجة ويتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ولذا يرجى الانتظار حتى ظهورها وإعلانها بشكل رسمي.

ويمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال الدخول إلى الموقع والعمل على اتباع التوجيهات المذكورة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، وهو أمر يسير ويأتي بشكل مبسط