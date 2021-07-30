/642980/مترجم-الأهلي-يتهم-الخطيب-والقلعة-الحمراء-بالتزوير-تفاصيل

أثار عمرو محب ، مترجم النادي الأهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي بيان يعلن فيه إستقالته ويكشف العديد من الملفات المثيرة داخل القلعة الحمراء.

وكتب عمرو محب: “المستفيد الاول من عودة العلاقات المصرية القطرية الكابتن محمود الخطيب والعلاقات مع رجال الاعمال القطرين لدعم النادي الاهلي اعلن تقديم استقالتي فقد استاخرت الله في هذا القرار “.

وواصل: “لان ما يفعله النادي الاهلي من دفع مستحقات للحكام امر غير جيد وتتراجع الكرة المصريه، الرياضه المصرية بقياده الدكتور اشرف صبحي في تراجع هذا الوزير عقد اتفاق مع الكابتن الخطيب وفرج عامر وحسن مصطفي قبل لقاء افريقيا واستقرو علي تزوير عينات لاعبين الزمالك بالاتفاق مع موسيماني باستبعاد لاعبين من الاهلي لن تؤثر علي اللقاء”.

حقيقة اتهام مترجم الأهلي للخطيب والقلعة الحمراء بالتزوير

وأستكمل: “وتم ايضا الاتفاق علي استبعاد الحكم رضوان جيد والاستعانه بالحكم مصطفي غربال الذي تقاضي ١٠ ملايين جنيه في الغردقه مقابل عدم احتساب ضربات جزاء للزمالك بعلم الوزير واتفقو علي رحيل مجلس مرتضي منصور لانه يهدد مجلس الاهلي لدورة انتخابات جديده”.

وأتم : “الرياضه في مصر في طريقها للايقاف من قبل الفيفا”

وعلم دوت الخليج أن الحساب الرسمي للدكتور عمرو محب قد تم إختراقه ، وأن هذا البيان ليس صادر عنه شخصيا ، وسيقوم خلال دقائق بتوضيح كافة الأمور.