«مثلي الجنسية.. يمجد الاغتصاب ويتاجر بالجنس».. اتهامات لاحقت ميشيل موروني بطل كليب محمد رمضان الجديد

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خرج الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ليثير الجدل حوله من جديد بعد أن أعلن عن تعاونه مع عارض الأزياء والمغني والممثل الإيطالي ميشيل موروني في كليبه القادم.

دوت الخليج يرصد أبرز الاتهامات التي لاحقت الممثل العالمي وبطل فيديو كليب محمد رمضان ميشيل موروني.

محمد رمضان يعلن تعاونه في فيديو كليب مع بطل فيلم 365 يومًا

فنشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة تجمعه بميشيل موروني، بطل فيلم الإغراء الشهير «365 يوما» المعروض على نتفليكس، الذي ضم مشاهد صنفت بـ الإباحية.

وقال رمضان: "انتظروا قريبًا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل موروني"، وعلق ميشيل على منشور رمضان "حبيبي يا أخي".

وتزامنًا مع الضجة العارمة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعاون محمد رمضان مع ميشيل موروني بسبب الاتهامات التي لاحقت الأخير، فنرصد لكم أبرزها.

ميشيل موروني متهم بمثليته الجنسية

تسبّب الممثل العالمي ميشيل موروني بطل فيلم "365 يوم" في إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة مع عارض أزياء وممثل معروف وُصفت بالصورة "الحميمة" وعلى الفور ظهرت شائعات بأن هذا كان تأكيدًا على أنه مثلي الجنس.

وظهر موروني في الصورة وهو عاري من فوق فيما يغمره عارض الأزياء الوسيم والممثل الذي يشاركه في بطولة فيلم "365 يوم"، سيمون سوسينا، وبدوره سيمون نشر الصورة ذاتها عبر حسابه على انستقرام. وعلّق الانثين على اللقطة قائلين: "أنا كاذب".

ميشيل موروني متهم بتشريع الاغتصاب

ميشيل أثار الجدل بشكل كبير بعد أن لعب دور البطولة في فيلم 365 الذي تم عرضه على نتيفلكس وتتضمّن مشاهداً فيها ممارسة الجنس حيث لعب دور رجل مافيا ساديّ يخطف امرأة ويجعلها تقع في حبه.

هذا الفيلم سبب شهرة واسعة لميشيل حيث ازداد عدد متابعيه اكثر من 4 مليون عبر انستغرام بعد يومين على إطلاق الفيلم وتعرّض لانتقادات كبيرة بعد تكريمه في دبي من الجمهور الذي قال أن أعماله مخالفة للأداب ولا يستحق التكريم.

ميشيل مورني متهم بالاتجار بالجنس

تم اتهام ميشيل بأنه يشارك في تشريع الإغتصاب والإتجار بالجنس بعد دوره في الفيلم لكنه رد وقال أن قصة الفيلم خيالية ومهمته كممثل أن يجعلها تبدو حقيقية

ميشيل مورني متهم بالخيانة الزوجية

تم تسريب صورته برفقة فتاة وهما يتبادلان القبل واتهامه بخيانة زوجته لذلك حدث الانفصال لكنه رد مؤكداً عدم صحة هذا الأمر وهو يرفض الحديث عن حياته الخاصة.

ميشل مورني يرتبط بسيدة تكبره بنحو 30 عام

شائعة انتشرت في الفترة الأخيرة عن علاقة حب سرية تجمع ميشيل مع باربارا دا اورسو وهي شخصية ايطالية شهيرة تكبره بأكثر من 30 عاماً حيث تبلغ 63 سنة بينما هو 30 سنة