/642978/هل-تتأهل-البحرين--ترتيب-مجموعة-مصر-بعد-فوز-الدنمارك-والفراعنة-اليوم

عززت الدنمارك بطلة العالم موقفها في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 34-28، ليضمن الفريق التأهل في صدارة المجموعة بشكل رسمي، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ترتيب المجموعة بعد فوز الدنمارك.

ترتيب مجموعة مُنتخب مصر بأولمبياد طوكيو

1- الدنمارك 9 نقاط

2- مصر 6 نقاط

3- السويد 6 نقاط

4- البرتغال 2 نقطة

5- البحرين 2 نقطة

6- اليابان 0 نقطة

«الفراعنة يلتهمون وصيف العالم».. ماذا قالت الصحف السويدية عن فوز مصر ؟!

وقالت صحيفة swedany : " الفراعنة يلتهمون وصيف العالم.. وحارس مصر رائع".

وعنونت صحيفة Dagens Nyheter (أخبار اليوم السويدية): "أسياد اليد لم يقتربوا حتى من مستوى مصر".

صحف السويد تتغنى بأداء الفراعنة

ذكرت صحيفة afton bladet: "السويد تسقط أمام مصر.. لا يمكن أن نسعد بتلك النتيجة".

وأشارت قناة SVT:"السويد تسقط أمام مصر.. والحارس كريم هنداوي لعب مباراة عظيمة للغاية".

وواصلت موقع handbolls kanalen: "السويد تخسر أمام مصر بسبب تصديات هنداوي".

وأستطاع المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة 6 متساويا مع الدنمارك والسويد ، ولكنه يحتل المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف على المنتخب السويدي، ليواجه فراعنة اليد ثالث المجموعة الأولى حتى الأن مالم تغيير الجولة الأخيرة ترتيب المجموعات.

منافس مصر في ثمن نهائي اليد بأولمبياد طوكيو

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.

مصر تفوز على السويد وتتأهل رسميا لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو2020

وشهدت المباراة بين مصر والسويد تألق كبير من لاعبي الفراعنة لكرة اليد خاصة كريم هنداوي ، ليضمن الفريق التأهل للدور القادم من أولمبياد طوكيو.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات الشوط الأول بالتقدم على السويد بنتيجة في شوط أول شهد تألق من لاعبينا وخاصة الحارس كريم هنداوي، ليقط الفراعنة شوطا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب للدور القادم.