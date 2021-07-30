/642977/عملاء-اتصالات-مصر-منزعجين-ويطلبون-كيفية-الغاء-الكول-تون-اتصالات

انزعج عملاء شركة اتصالات مصر بسبب عدم امكانيتهم من الغاء خدمو كول تون اتصالات ، فبدأوا يبحثون عن كيفية الغاء الكول تون اتصالات وهذا الأمر يتطلب نشر طريقة سهلة من أجل معرفة كيفية الغاء الكول تون اتصالات .

دوت الخليج كيفية الغاء الكول تون اتصالات من خطوات الغاء كول تون اتصالات الاتصال بهذا الكود *15*5# الاتصال ب 1500 لالغاء الكول تون اتصالات كيفية الاشتراك في كول تون اتصالات الاشتراك في خدمة الكول تون من اتصالات من خلال الكود التالي *15#

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