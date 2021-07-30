/642976/محلية-النواب-تستمع-لأهالي-نبروه-بشأن-عدم-استغلال-قطعة-أرض-مساحتها-٧٠٥-فدان-فى-صالح-المواطن

عرض أهالي منطقة درين بمركز نبروه، مشكلة متعلقة بقطعة أرض مساحتها 7.5 فدان، على وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة ود محلية النواب لمحافظة الدقهلية

وطالب الأهالي من اللجنة استغلال قطعة الأرض في إقامة مشروعات منفعة عامة تقدم خدمات لصالح المواطنين.

زيارة محلية النواب للدقهلية

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وعقب أداء صلاة الجمعة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكشف الأهالي لوفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذه الأرض كانت ملك المحافظة، وأعطتها للوحدة المحلية، وهيئة الإصلاح الزراعي، وفي سنة 1987 أخذت هذه الأرض ومساحتها 7.5 فدان وحولتها لمزرعة، مطالبين بأن يتم استغلالها لإقامة مشروعات خدمية ذات منفعة عامة سواء مدارس أو مستشفي أو أي خدمة عامة أخرى يستفيد منها أهالي نبروه.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للأهالي دراسة موقف هذه الأرض لتنفيذ مطالب المواطنين في المنطقة.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.