بنك مصر يشكف شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر

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عملاء بنك مصر يسألون هم و المواطنون عن شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر و ذلك بعد الكشف عن قرض التمويل العقاري من بنك مصر هذه الفترة .

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شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر

وضع بنك مصر عدد من شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة. كما يحق لأي شخص أو زوجته شاملة الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية.

بنك مصر وقرض التمويل العقاري

يشترط لا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة. واستفادة المعاشات أو المستفيدين منها سواء الابنة أو الزوجة من المبادرة بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش الخاص بهما على الجهة الممولة. ومن 3- يشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة. يشترط أن يكون المتقدم للشقة الأعزب من متوسطي الدخل سداد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج يلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

قرض بنك مصر

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر يشترط أن يكون حسن السمعة والسلوك. ويشترط ألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة. تعتمد البنوك على وجود دخل إضافي للمتقدم بجانب دخلة الأساسي حتى يتأكد له قدرته على سداد القسط. يشترط أن يكون المتقدم مسجلًا في قائمة آي سكور الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كعميل متعثر.