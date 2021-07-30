تعرف على 7 أنواع من شهادات استثمار بنك مصر بالجنيه والدولار 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - شهادات استثمار بنك مصر، والتي أعلن عنها البنك مؤخراً، عن طرحه العديد من شهادات الادخار كثيرة المزايا. وتناسب كافة احتياجات الأفراد من حيث مدتها وقيمتها، كما يكون ذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، والعملة الاجنبية (الدولار الامريكي). وجدير بالذكر أنه يمكن شراء شهادات الاستثمار من بنك مصر من أي فرع من الافرع التابعة للبنك، والتي هي منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، أو باستخدام الإنترنت البنكي وتطبيق التليفون المحمول.

شهادات استثمار بنك مصر 2021

وتتناول «مصر فايف» مختلف أنواع شهادات الاستثمار ببنك مصر، وتكون على النحو الأتي:

1. شهادة القمة:-

– وتطلق الشهادة للأفراد العاديين فقط.

– تصل مدة الشهادة إلي : 3 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة هو: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– لها معدل عائد مادي ثابت، على مدار فترة الشهادة يصرف بصورة شهرية.

– ويمكن استرداد الشهادة، أو جزء منها، بعد تخطي 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

– ويتم استرداد قيمتها، أو جزء منها، وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بها.

– كما ويمكن طلب قرض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار بالعائد الثابت لمدة 5 سنوات

– تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (آي ليست الأشخاص الاعتباريين).

– مدة الشهادة تصل إلى: 5 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة.

– العائد الشهري لها 1000 جنيه، ومضاعفاتها ذات العائد السنوي.

– ولها معدل عائد مادي ثابت، يصرف طوال فترة الشهادة شهرياً، أو سنوياً.

– ويمكن استرداد قيمة أو جزء من الشهادة، بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة الادخار بالعائد الثابت لمدة 7 سنوات

– تصدر الشهادة كذلك للأفراد الطبيعيين، ضمن شهادات استثمار بنك مصر.

– مدة الشهادة تصل إلى: 7 سنوات.

– الحد الأدنى للحصول على الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

– ولها معدل عائد مادي ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بصورة شهرية.

– ويمكن استردادها أو جزء منها، بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير شهرياً

– تصدر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين.

– مدة الشهادة تصل إلى: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لشرائها: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– معدل عائد مادي متغير يصرف بصورة شهرية.

– ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها، بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

– ويمكن الاقتراض بضمانها.

شهادة ادخار أمان المصريين من بنك مصر

– تصدر تلك الشهادة للأفراد المصريين من عمر 18 سنة حتى 59 سنة ميلادية.

– مدة الشهادة تصل إلى: 3 سنوات.

– تصدر بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه في كافة البنوك المشاركة.

– يصرف العائد المادي في نهاية مدة الشهادة.

– كما وتعطي الشهادة وثيقة تأمين على الحياة، وذلك من ضمن مزايا شهدات استثمار بنك مصر، لهذا النوع من الشهادات.

– وهناك إمكانية للربح في السحب الربع اسنوي بقيمة 10,000 جنيه مصري.

– كل 500 جنيه تعزز فرصة للفوز في السحب.

– كما لا يحق للعميل الفائز السحب على جوائز المسابقة مرة أخرى.

– ويمكن استراداد قيمة الشهادة في أي وقت.

شهادات ادخار بلادي

حيث يضمن البنك المركزي المصري لاصحاب هذه الشهادات الحق في تحويل مبالغهم للاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية مثل؛ (يورو- دولار أمريكي- دولار أسترالي- جنيه إسترليني)، إلى حساب العميل في الخارج، إذا طلب ذلك الإجراء ودون حد أقصى للتحويل.

– كما لا يتم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو آي عمولات تحويل من بنك مصر.

– كما وفر بنك مصر رابط رسمي يمكنك من الاطلاع على جداول تفاصيل أسعار العوائد، والتي تطبق من 1 اغسطس القادم.

– ويتم شراء الشهادات من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، والصادرة من البنوك خارج مصر أو عن طريق التحويلات البنكية.

شهادة استثمار بلادي بالدولار الأمريكي

– وتصدر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج، ضمن شهادات استثمار بنك مصر 2021.

– وتصل مدة الشهادة إلي: سنة/ 3 سنوات/ 5 سنوات.

– ويكون الحد الأدنى لها: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

– ولها معدل عائد مادي ثابت، طوال فترة الشهادة يتم صرفه كل 6 أشهر.

– ولا يمكن استرداد قيمتها أو جزء منها، الا بعد مرور سنة.

– ويمكن استرداد قيمة الشهادة الـ 3 سنوات أو جزء منها، بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها و 12 شهرًا للشهادة الـ 5 سنوات.