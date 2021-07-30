صور.. وزير الأوقاف: من مات فى سبيل الحفاظ على المال العام «شهيد»

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه على مساحة 1.200 متر بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه بالجهود الذاتية وبمشاركة المجتمع المدنى





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائب رضا غازى، والنائب السيد خضر أعضاء مجلس النواب، والنائب رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ عن دائرة طلخا ونبروه، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية.



وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "عدم استباحة المال العام وحرمته" إذ أوضح أن المال الحرام سم قاتل ونار متقدة على آكله فى الدنيا والآخرة.



وأضاف الوزير أن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام موضحا أن ذلك من صميم الشرع الحنيف ووصايا الرسول الكريم وقد تحدثت عن ذلك العديد من الآيات القرآنية والأحديث النبوية.



وأشار إلى قوله تعالى "قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولو الالباب فلعلكم تفلحون وأشار إلى قول الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".



وقال وزير الأوقاف علينا أن نعظم الحق العام، والمال العام ونحافظ عليه، وأن نتكاتف جمعيا دولة ومواطنين وبرلمانين أن نحميه من الاعتداء عليه حرصا على مقدرات الوطن، لأن حمايته يمثل حماية لحدود الوطن وكل من استشهد فى الحفاظ عليه فهو شهيد.



وأشاد وزير الأوقاف بجهود رئيس الجمهورية لحرصه على المال العام والحق العام من أراضى الدولة من المغتصبين، وعلينا أن نقف حجرا صلبا فى مواجهة المعتدين على المال العام فلا يمكن لدولة أن تنهض وفيها الفاسدين المعتدين على المال العام وأن التصدى للفساد مسؤولية الجميع.



وثمن محافظ الدقهلية دور المجتمع المدنى الذى يعد شريكا أساسيا فى البناء والتنمية الذى تشهده مصر فى مختلف القطاعات الخدمية وفى مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتجهيز المستشفيات.