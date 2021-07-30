- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائب رضا غازى، والنائب السيد خضر أعضاء مجلس النواب، والنائب رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ عن دائرة طلخا ونبروه، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية.
وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "عدم استباحة المال العام وحرمته" إذ أوضح أن المال الحرام سم قاتل ونار متقدة على آكله فى الدنيا والآخرة.
وأضاف الوزير أن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام موضحا أن ذلك من صميم الشرع الحنيف ووصايا الرسول الكريم وقد تحدثت عن ذلك العديد من الآيات القرآنية والأحديث النبوية.
وأشار إلى قوله تعالى "قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولو الالباب فلعلكم تفلحون وأشار إلى قول الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".
وقال وزير الأوقاف علينا أن نعظم الحق العام، والمال العام ونحافظ عليه، وأن نتكاتف جمعيا دولة ومواطنين وبرلمانين أن نحميه من الاعتداء عليه حرصا على مقدرات الوطن، لأن حمايته يمثل حماية لحدود الوطن وكل من استشهد فى الحفاظ عليه فهو شهيد.
وأشاد وزير الأوقاف بجهود رئيس الجمهورية لحرصه على المال العام والحق العام من أراضى الدولة من المغتصبين، وعلينا أن نقف حجرا صلبا فى مواجهة المعتدين على المال العام فلا يمكن لدولة أن تنهض وفيها الفاسدين المعتدين على المال العام وأن التصدى للفساد مسؤولية الجميع.
وثمن محافظ الدقهلية دور المجتمع المدنى الذى يعد شريكا أساسيا فى البناء والتنمية الذى تشهده مصر فى مختلف القطاعات الخدمية وفى مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتجهيز المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير الأوقاف: من مات فى سبيل الحفاظ على المال العام «شهيد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.