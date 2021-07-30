أوقاف الأقصر تستقبل 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الجمعة، أن المديرية تستعد لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

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