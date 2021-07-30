/642972/نجوميته-لم-تأتي-من-فراغ-بشرى-تهنئ-تامر-حسني-على-نجاحه-الفني

حرصت الفنانة المصرية بشرى على تهنئة نجم الجيل تامر حسني بتألقه ونجاحه الفني الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن حقق فيلمه «مش أنا» وأغنيته «صعبة» نجاحًا ساحقًا ولاقت قبول الجماهير.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة بشرى للنجم تامر حسني على نجاحه الفني الأخير.

بشرى برفقة تامر حسني

نشرت بشرى صورة تجمعها بتامر حسني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عشرة العمر تامر اللي بفرح بنجاحه دايمًا عشان اعرفه من قبل بداية المشوار، وشاهدة على قد ايه هو مكافح".

وأضافت: "ومجتهد وموهوب وحمول وصبور ونجوميته لم تأتي من فراغ، ألف مبروك كل النجاح سينمائيًا وغنائيًا وشعبية عن الجماهير.. صورة مع الغاليين".

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

الجدير بالذكر أن فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني حقق أمس إيرادات بلغت 484 ألف جنيه، ويشاركه في البطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

كما تصدرت أغنية «صعبة» للفنان تامر حسني تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في المحتوى الرائج للموسيقى بعدما كانت تحتل التريند الخامس، كما تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة كل هذا في ثلاث أيام فقط من طرح العمل، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقة حسام حسني.

بشرى تتألق في الجزء الثاني من ملحمة الاختيار

فيما تألقت الفنانة بشري في موسم رمضان المنقضي من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنچي المقدم، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.