/642971/أول-تعليق-من-مروان-القماش-بعد-إنسحابه-من-منافسات-1500-متر-بالأولمبياد

علق مروان القماش لاعب منتخب مصر للسباحة على إنتهاء مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفشل في التأهل لنصف النهائي واللعب على ميدالية أولمبية ليودع بشكل رسمي منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وقال القماش عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: "الحمد لله انتهيت من منافساتي الأولمبية في المركز الـ ١٤ والـ ١٦ عالميا في سباقي ٤٠٠ و ٨٠٠ متر، أقدر اعتبرها نتيجة كويسة في السباحة، بس فعلا كان أملي احقق أحسن من كدة وأوصل للنهائي واشرف بلدي بميدالية، وده كان حلمي وحلم كتير من المصريين، لكن بعتبر ان اللي حصل برضو توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسي اني مش هانهي مشواري غير لما أحقق كل أهدافي".

وواصل: "شكر واجب للدكتور Ashraf Sobhy وزير الرياضة، السيد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة، شركة Allianz الراعي الرسمي ليا، السيد شريف منصف رئيس شركة Connection Marketing Ventures وكيل أعمالي، وأهلي أصحاب الفضل الأول، كل الناس دي وقفت جنبي في سنين صعبة علينا كلنا ومش هقدر انسي فضلهم ..ان شاء الله هنعمل كل اللي علينا لصالح السباحة المصرية ولصالح بلدنا دايما".

ولم تستطع فـريـدة عـثـمـان الـتـأهـل الـى نـصـف نـهـائـي سـبـاق 50 مـتـر حـرة بـعـد احـتـلالـهـا الـمـركـز الـ 24 فـي الـتـصـفـيـات التي أقيمت منذ دقائق بـزمـن 25.13 ثـانـيـة.

فريدة عثمان تفشل في التأهل

على جانب أخر أنهى علي خلف الله السباق السابع من تصفيات 50 متر حرة في السباحة بالمركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، ويودع منافسات أولمبياد طوكيو2020 بعد احتلال المركز الـ24 بشكل عام حتى الآن.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 10 تصفيات إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وبعد فشل خلف الله في تحقيق مركز متقدم ودع المنافسات بشكل رسمي.

فريدة عثمان تودع منافسات أولمبياد طوكيو2020

على جانب أخر ودعت لاعبتنا ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، منافسات طوكيو 2020 بعد إحتلالها المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين خلال المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذة اللعبة ، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث تنص القواعد على تأهل 8 لاعبين للنهائى خلال المنافسات.

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع في ترتيب اللاعبات بعدما أستطاعت جمع 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.

مصر تفقد حلم التتويج بميدالية في سباحة الرجال

على جانب أخر ودع لاعبنا يوسف رمضان منافسات طوكيو 2020 في 100 متر فراشة بالسباحة بعدما فشل في تحقيق مرمز ضمن المراكز الأولى وبالتالي لم ينجح في التأهل إلي النهائى.

حقق يوسف رمضان المركز الـ16 وبالتالي لم ينجح في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من أولمبياد طوكيو، لتفقد بذلم مصر ميدالية ظهرت للنور بعد التأهل الكبير للاعب صباح أمس الخميس.