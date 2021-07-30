/642970/Vodafone-خطوات-الغاء-كول-تون-فودافون-بعد-شكوى-العملاء

اشتكى عملاء شركة Vodafone فودافون من خدمة الكول تون ويريدون معرفة خطوات الغاء كول تون فودافون مما تسبب في كتابة عدد من شكاوى عملاء فودافون ولهذا تنشر دوت الخليج خطوات الغاء كول تون فودافون .

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