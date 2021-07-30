إيرادات الخميس.. «العارف» يتصدر القائمة و «ديود» يواصل التزيل

/642968/إيرادات-الخميس-العارف--يتصدر-القائمة-و-ديدود-يواصل-التزيل

يستمر فيلم «العارف» للنجم أحمد عز في التفوق على منافسيه متصدرًا ،أمس الخميس، إيرادات شباك التذاكر بنحو مليون و 411 ألف جنيه مصري ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 36 مليون و 357 ألف جنيهًا، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «العارف» للنجم أحمد عز، والذي أحدث ضجة عارمة منذ طرحه بالسينمات.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

أبطال فيلم «العارف»

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

فيلم العارف وسط منافسة شرسة بدور العرض السينمائية

ويتنافس فيلم «العارف» مع عدة أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة، فيلم «أحمد نوتردام» لنجم الكوميديا رامز جلال وغادة عادل، فضلًا عن فيلم «ديدو» لكريم فهمي.

قائمة إيرادات الأفلام

وجاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المركز الثاني في تقرير الإيرادات اليومية، بـ784 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «مش أنا» محققا 484 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام » بإيرادات 10 آلاف جنيه، بينما لم يحقق «ديدو» سوى 679.