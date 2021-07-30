/642965/فريدة-عثمان-تفشل-في-التأهل-لنصف-النهائي-وتودع-أولمبياد-طوكيو-رسميا

فشلت فريدة عثمان ، لاعبة سيدات السباحة، في التأهل للدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن حققت «الفراشة» المصرية المركز الرابع والعشرون في إجمالي المنافسات.

ولم تستطع فـريـدة عـثـمـان الـتـأهـل الـى نـصـف نـهـائـي سـبـاق 50 مـتـر حـرة بـعـد احـتـلالـهـا الـمـركـز الـ 24 فـي الـتـصـفـيـات التي أقيمت منذ دقائق بـزمـن 25.13 ثـانـيـة.

فريدة عثمان تفشل في التأهل

على جانب أخر أنهى علي خلف الله السباق السابع من تصفيات 50 متر حرة في السباحة بالمركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، ويودع منافسات أولمبياد طوكيو2020 بعد احتلال المركز الـ24 بشكل عام حتى الآن.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 10 تصفيات إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وبعد فشل خلف الله في تحقيق مركز متقدم ودع المنافسات بشكل رسمي.

فريدة عثمان تودع منافسات أولمبياد طوكيو2020

على جانب أخر ودعت لاعبتنا ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، منافسات طوكيو 2020 بعد إحتلالها المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين خلال المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذة اللعبة ، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث تنص القواعد على تأهل 8 لاعبين للنهائى خلال المنافسات.

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع في ترتيب اللاعبات بعدما أستطاعت جمع 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.

مصر تفقد حلم التتويج بميدالية في سباحة الرجال

على جانب أخر ودع لاعبنا يوسف رمضان منافسات طوكيو 2020 في 100 متر فراشة بالسباحة بعدما فشل في تحقيق مرمز ضمن المراكز الأولى وبالتالي لم ينجح في التأهل إلي النهائى.

حقق يوسف رمضان المركز الـ16 وبالتالي لم ينجح في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من أولمبياد طوكيو، لتفقد بذلم مصر ميدالية ظهرت للنور بعد التأهل الكبير للاعب صباح أمس الخميس.

منافس مصر في أولمبياد طوكيو

في المقابل ضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية طوكيو والمقامة بالعاصمة اليابانية، بعد الفوز على السويد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم بنتيجة 27-22، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج منافس الفراعنة في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.