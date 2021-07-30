إصابة 22 مواطنًا بينهم أطفال فى حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الإنجيلية

/642966/إصابة-22-مواطنا-بينهم-أطفال--فى-حادث-انقلاب-أتوبيس-المدرسة-الإنجيلية

وقع منذ قليل حادث مؤلم، حيث تعرض أتوبيس مدارس يقل عدد كبير من الأطفال والشباب، كانوا متجهين إلى مصيف فى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

دوت الخليج

إصابة 22 مواطنًا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق ميت غمر

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإنه قد أصيب 22 شخص بينهم أطفال فى انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة، كانوا فى طريقهم لقضاء مصيف فى جمصة بالدقهلية.

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وانتقل على الفور مأمور مركز ميت غمر، على الفور إلى موقع الحادث وذلك بعدما تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز ميت غمر، يفيد بانقلاب أتوبي مدارس يقل عددًا من الأطفال والشباب على طرق صهرجت الكبرى، وذلك بسبب محاولة السائق التخطي الخاطئ.

وتبين بعدما انتقلت الوحدات الأمنية إلى هناك أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم «أ ب ر 9758» ووقوع 22 إصابة بينهم عدد من الأطفال وتم نقلهم جميعا لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم التصريح بخروج 17 مصاب منهم، بينما لازال 5 مصابين بينهم طفلين يتلقون العلاج واثنين آخرين داخل العناية المركزة بينهما حالة خطيرة.

هذا وتوجه على الفورالعميد عمرو فكرى رئيس مجلس مدينة ميت غمر إلى مستشفى ميت غمر العام، وتابع الحالات واطمئن على المصابين، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.