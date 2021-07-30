/642967/تدريب-بنك-cib-تعرف-على-شروط-برنامج-تدريب-بنك-cib-2021

تدريب بنك cib يسأل عنه خلال هذه الفترة عدد كبير من الشباب حيث أن تدريب بنك cib بدأ للدفعة الثانية وهذا ما أعلنه البنك التجاري الدولي CIB في تدريب بنك cib .

دوت الخليج

شروط التقديم على تدريب بنك cib

التدريب التقديم على تدريب بنك cib متاح للطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة أن يكون المتقدم طالبا بإحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات. مطلوب إثبات تقدير الطالب والأولوية تذهب إلى الطلاب الحاصلين على أعلى درجة.

تدريب بنك cib 2021

يعد وجود الأنشطة اللامنهجية السابقة ميزة إضافية للالتحاق بالتدريب. إجادة اللغة الإنجليزية في تدريب بنك cib 2021 أن يكون الطالب أجرى التدريب الصيفي في العامين الماضيين