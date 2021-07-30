بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا اليوم الجمعة.



وأكدت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.